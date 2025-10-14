THE RAMPAGE長谷川慎、TENBLANKのファンミへ 佐藤健らとの記念ショットに「全員顔が強い」「並びがアツい」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】THE RAMPAGEの長谷川慎が10月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。Netflixシリーズ「グラスハート」の劇中に登場する4人組バンドTENBLANK（テンブランク）のファンミーティングに訪れたことを明かした。
【写真】ランペ長谷川慎、TENBLANKとの参戦ショット
長谷川は「TENBLANK from “Glass Heart” 最高のLIVEありがとうございました」と添えて、10月11日に横浜・ぴあアリーナMMにて開催された、メンバー4人が揃っての1日限りのイベント「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison」に訪れたことを報告した。TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、そして志尊淳演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなるロックバンド。長谷川はTENBLANKメンバーとの記念ショットも披露している。
長谷川は町田と映画「PRINCE OF LEGEND」（2019年公開）、志尊と映画「HiGH&LOW THE WORST X」（2022年公開）で共演している。
この投稿には「全員顔が強い」「推しが推しの肩に手を添えてる」「夢のよう」「並びがアツい」「美男美女」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆長谷川慎、TENBLANKファンミで記念ショット公開
◆長谷川慎の投稿に反響
