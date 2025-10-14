「ディーアップ」の新マスカラ下地で、夜までカールキープが叶う！

まつげのカールが一日中崩れない！ディーアップから新登場の『カールロックマスカラベース』は、カールキープ力に特化したマスカラ下地。湿気や汗にも負けず、1日中ガッチリカールをロックします。さらに、ダマ知らずのスムーズな仕上がりで美しいまつげを演出。ナチュラルな透け感ブラックで、マスカラとしても使用できる優れもの。目元を華やかにしながら、まつげケアもできる美容成分たっぷりのマスカラ下地です。

夜まで崩れない、強力カールキープ

『ディーアップ カールロックマスカラベース』は、まつげのカールを長時間キープする優れたカールロックポリマーを配合。速乾性の液がまつげを瞬時にロックし、湿気や汗にも負けないカールを保ちます。

朝のメイクを夜までキープしたい方にぴったり。しっかりカールを保持しつつ、毛先まで自然な上向きまつげを実現してくれます♡

ダマなしで、つるんと美しい仕上がり

通常のマスカラ下地だと、マスカラを重ねる際にダマや引っかかりが気になることがありますが、ディーアップの『カールロックマスカラベース』は、なめらかオイル配合でスムーズな塗り心地を実現。

ダマやムラのない“つるん”とした美しいカールが完成します。毛先まできれいに伸びるため、まつげの形が自然で美しい仕上がりに♡

クリアブラックで、ナチュラルな目元強調

『カールロックマスカラベース』は、透け感のあるブラックカラーを採用。自まつげになじむ色合いで、白浮きせず自然な仕上がりになります。

これひとつで、ナチュラルな目元強調が可能。また、マスカラとしても使用できるので、日常使いにもぴったりです。しっかりと目元を引き立て、優しく印象的な目元を作ります♡

カールキープと美しい仕上がりを両立した新マスカラ下地！

『ディーアップ カールロックマスカラベース』は、夜まで続くしっかりとしたカールキープ力と、ダマなしの美しい仕上がりを実現するマスカラ下地です。

自まつげになじむクリアブラックで、ナチュラルな目元を作りながら、まつげをしっかりとケア。毎日のメイクで、カールが崩れないストレスから解放され、目元を華やかに演出できます。

10月30日より発売開始なので、ぜひお試しください♡