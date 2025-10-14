トキの帰宅が遅いことを大げさに心配して…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は15日、第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」の第13回が放送される。

病に倒れた雨清水傳(堤真一)。トキ(郄石あかり)は日頃、お世話を焼いてくれる傳への恩返しのため、看病を買って出る。

日中は工場、朝夜は傳の看病。二重生活がはじまり毎晩遅くに帰ってくるトキを司之介(岡部たかし)やフミ(池脇千鶴)、銀二郎(寛一郎)は心配する。特に司之介とフミの様子はただ帰りが遅いことを心配しているにしては大げさで…銀二郎はひょんなことから”松野家”の秘密を知ることになる。

松野家では、祖父・勘右衛門(小日向文世)が真剣を抜いて銀二郎に突きつけるシーンもあり、波乱の展開となりそうだ。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

銀二郎(寛一郎)に真剣を突きつける勘右衛門(小日向文世)

「ばけばけ」より(C)NHK​​​​​​

配役は、ヘブンをサポートする英語教師・錦織友一を吉沢亮、トキの父・司之介を岡部、母・フミを池脇、祖父・勘右衛門を小日向が演じる。そのほかトキの親戚・雨清水を堤、その妻・タエを北川景子が演じるなど、そうそうたる顔触れとなっている。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。