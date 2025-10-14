¡Ö¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬½Ï¹Í¤·¤¿±¦¤ÎÂåÂÇ¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡×ÀµÌÚÃÒÌé¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ª
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÈÌøÄ®Ã£¤¬Á°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÆüÎý½¬¤Ç¤Ïº¸¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÀµÌÚÃÒÌé¤¬Ìó6¥«·î¤Ö¤ê¤Ë1·³¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀµÌÚ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ïº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î°ìËç¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¥À¥¦¥ó¥º¡¢ÀÐÄÍ¡ÊÁî°ìÏº¡Ë¡¢×¢荑¡ÊÎ´ÂÀ¡Ë¡¢°æ¾å¡ÊÊþÌé¡Ë¤È¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢9·î¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËÈà¤ÎÌ¾Á°¤¬°ìÈÖ¾å¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£