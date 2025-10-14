¡Ö²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢VÁè¤¤±é¤¸¤¿¿·¾±´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈàºÆÀïá¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÈÌøÄ®Ã£¤¬Á°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾¡ÇÔ¡Ê13¾¡12ÇÔ¡Ë¤â¤Û¤Ü¸ß³Ñ¡£8·î¸åÈ¾¤«¤é9·î¤È¤Û¤Ü°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¡£º£Ç¯¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤¿2µåÃÄ¤À¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊºîÀï¤Ï¡Ë²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁª¼ê¤È¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤â²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡£Èà¤Ê¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£