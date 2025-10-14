【通貨別まとめと見通し】ランド円
【通貨別まとめと見通し】ランド円
先週のまとめ
先週は円全面安に支えられ、昨年11月の高値8円80銭台を超えて8円94銭を付け、昨年7月に付けた8円98銭に迫った。高金利を狙った対円でのキャリートレードもランド円を支えた。週末にかけてはやや調整が入ると、米中関係の悪化懸念からの新興国通貨入りなどに先週の安値圏となる8円64銭まで急落。
テクニカル分析
- **レジスタンス**:8.85
- **サポート**: 8.60
中長期：
トレンド（日足） 強いトレンドではなくレンジ相場を示唆。
RB|（14）中立的なモメンタム。強い過熱感はないものの、上昇の勢いも限定的
MACD 方向感の欠如。MACDラインがシグナルラインを上回るゴールデンクロス（買いサイン）が明確に出るかどうかが、レンジ上限を試す鍵。
今週のポイント
メインシナリオ 8.85円付近を試す動きが中心となる。底堅さは維持されるが、上値は抑えられる。鉱物価格動向がポイント。
代替シナリオ（調整・レンジ）
（短期調整） 8.60円などのレンジ下限を目指して下落。南アの電力・財政問題などがリスク要因。
今週の主な結果と予定
10/14 未定 SACCI景況感指数 （9月） （SACCI景況感指数）
10/15 20:00 小売売上高 （8月） 予想 3.6% 前回 5.6% （前年比）
MINKABUPRESS 山岡
