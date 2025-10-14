【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

9月以降の上昇トレンドが先々週いったん調整に入っていたが、先週は後半にかけて再び上昇。年初来高値を更新し8円35銭に迫った。その後の米中関係の悪化懸念での円買いは、リスク警戒の新興国通貨売りや、対米依存度の高さを嫌気され、一気に売りが入り8円11銭台を付けている。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.25

- **サポート**: 8.10-8.15 心理的節目8.00



中長期：

トレンド（日足） 強いトレンドがないことを示唆し、高値圏での方向性を探る状態。

RSI (14) 中立。過熱感はないものの、上昇エネルギーを蓄積している可能性があります。50を明確に下回るまでは上昇基調は崩れません。

MACD 上昇モメンタムは維持されているものの、トレンドは弱い。MACDラインがシグナルラインを上回る「ゴールデンクロス」を明確に示せば、レンジブレイクの上昇が期待。



今週のポイント

メインシナリオ（レンジ内での推移） 8.10円～8.25円程度のレンジ内で、円安と高金利による下支えを背景に底堅く推移。



代替シナリオ（レンジブレイク・上昇） 8.25円のレジスタンスを突破し、一段高へ。



今週の主な結果と予定

特になし



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト