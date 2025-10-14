東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【米国】
ジョンソン米下院議長（共和党）
今回の政府機関閉鎖は史上最長となる可能性があると警告
民主党が政府機関再開するまで交渉しない、我々は米国史上最も長い政府閉鎖に向かっている
【豪州】
豪中銀議事録（9月30日開催分）
インフレ加速と安定した雇用が金利据え置きの根拠を強めた
世界経済見通しは依然として不確実性が残っている
月次CPIは第3四半期にインフレが予想を上回ることを示唆している
サービスインフレが高止まりしている他の国々の経験から我が国も学ぶべきだ
【米中関係】
中国商務省
米国に対し脅しを止めるよう要求、誠意を示すことを望む
中国は米国との貿易戦争「最後まで戦う」と誓う
レアアース輸出規制措置は法令に基づいた正当な措置だ
中国政府が米国関連企業5社に制裁を科すと発表、14日から施行
韓国の造船・海洋土木会社ハンファオーシャンの米国5部門に制裁
米国による通商法301条に基づく中国海事物流造船業界に対する調査への対抗措置
ベッセント米財務長官
中国が世界経済に悪影響を及ぼそうとしていると非難
中国がレアアースなど包括的な輸出規制を実施、世界のサプライチェーンに打撃を与えた
