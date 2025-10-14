60歳・柏原芳恵、白ビキニ姿で衝撃の美ボディ披露 “秘蔵カット”公開
歌手の柏原芳恵（60）が14日、写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）の公式インスタグラムに登場。ビキニ姿で衝撃の美ボディを披露した。
【写真あり】60歳・柏原芳恵、白ビキニ姿で衝撃の美ボディ
同アカウントは【デビュー45周年！】と書き出し、「トップアイドルとして長きにわたり活躍中の #柏原芳恵 さんが登場！輝きを放ち抜群の存存在感を示し続ける女神の秘蔵カットをお届けします！」（原文ママ）というコメントとともに“秘蔵カット”を投稿。白ビキニに身を包んだ柏原が、年齢を感じさせない美ボディを披露している。
なお柏原は、2017年に刊行した最後の写真集『YOSHIE MODE』が、デビュー45周年を記念してデジタル写真集として完全復刊。1日から配信を開始している。
