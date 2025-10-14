28歳の誕生日の山本舞香、夫・マイファスHiroへ感謝の言葉をつづる「愛が伝わって幸せ」
女優でモデルの山本舞香が自身のInstagramを更新。投稿で山本は「28歳になりました。」と切り出し、夫でロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカルHiroをはじめ自身の家族や友人への感謝の気持ちを投稿した。
山本は続けて「お母さん、産んでくれてありがとう。お父さん、強い私に育ててくれてありがとう。旦那さん、いつもありがとう。毎日笑わせてくれてありがとう。そして今、ご飯を作ってくれてありがとう。食べるのがとっても楽しみです。チビ達、言葉が無くたって表情で沢山お話してくれてありがとう。」とコメント。さらに「応援してくれてる皆様、沢山のお祝いのコメント、投稿、メンションありがとうございます！愛が伝わって幸せな気持ちになりました。何が起きてもいつも温かく見守ってくださる皆さんの存在に感謝します。」と感謝の気持ちを綴っている。
この投稿にファンからは「まいか姉さんおめでとうございます」「舞香ちゃんいつもひろの投稿もしてくれてありがとう」「お祝いのコメントがたくさんです！好きです！！！」といった称賛の声が多く寄せられた。
