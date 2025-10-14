3年前の国立では“黄色いスタンド”に選手からも危機感…森保監督がブラジル戦に共闘願う「やはり青色に染まったなかで」
日本代表の森保一監督が13日、キリンチャレンジカップ・ブラジル戦(14日・味スタ)の前日会見の場で、選手からも危機感が語られた3年前の国立競技場とは異なるムードでの後押しを願った。
きっかけは報道陣から過去2分け11敗というブラジル戦の戦績に関する質問が上がったことだった。森保監督は「初勝利したい気持ちでいるし、(初勝利)できるだけの選手がいる。親善試合でも勝ちたいが、本番で勝てる力をつけたい。明日の試合では経験を重ね、力をつけられるように、勝利を目指しながらW杯で勝つために力をつけることができれば」と決意表明。その上で言葉を続けた。
「また明日のスタジアムに黄色が多いようでは、なかなか勝てるということではないのかなと思う。明日も勝つために戦うが、将来的に考えても日本人に日本を誇ってもらえるようにしたい。日本人の皆さんが対戦国にリスペクトはするが、ここは日本なんだということで日本が勝つために共闘してくださる雰囲気が出てくると、勝つ確率は上がるのかなと思う」
「親善試合でエンタメの部分もあり、世界的強豪のブラジルが来るということで歓迎ムードと、世界的なスーパースターを見に来て楽しんでいただけること、娯楽としてサポーターの皆さんや観客の皆さんに楽しんでいただけることはもちろん一人のサッカーに携わる者として、スポーツに携わる者としてどういう形であっても一つの価値観かなと思うが、勝負事としてはやはり青色に染まったなかで戦うことが相手にもプレッシャーになると思うし、選手にとってもモチベーションになるかなと思う」
そう語った森保監督はホームの雰囲気づくりを求めるだけでなく「その雰囲気を作っていただくためにも、0勝の日本ではなく、勝って行って、自然と強い日本だから応援するということに我々がしていかないといけないと思っている」とあらためて決意を表明。必勝を誓っていた。
ブラジル戦の雰囲気をめぐっては2022年6月に国立競技場で行われた前回対戦時、選手が試合後に場内を周回しながら挨拶する際にスタンドに掲げられた数多くのブラジル代表のユニフォームを目にし、複雑な表情を浮かべる姿も見られていた。
当時は試合翌日、コロナ禍によるオンライン取材に応じたGK権田修一が「これはどうしても言いたかった」と選手を代表する形で意見を表明。「見にきている方はたぶんブラジルを見たかったんだなというのが悲しかった。日本人の方がブラジル代表のユニフォームを着て、日本のホームで応援するとなっていて、あらためて日本サッカーはもっと発展しないといけないと感じさせられた」と心境を述べつつ、「もしイタリア対ブラジルで、イタリア人でブラジルのユニフォームを着て応援する人はいない」と例示しながら「日本のホームでやるんだったら、スタジアムの人が日本が勝つために応援するというような文化を作っていかないといけないと感じた」と危機感をあらわにしていた。
(取材・文 竹内達也)
