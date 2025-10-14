アーセナルの主将MFウーデゴーアが11月中旬まで欠場へ
アーセナルの主将MFマルティン・ウーデゴーアが11月中旬まで欠場する見込みのようだ。イギリス『BBC』が報じている。
ウーデゴーアは4日のプレミアリーグ第7節ウエスト・ハム戦(○2-0)で内側側副靭帯を負傷し、前半途中に交代。クラブは翌日、同選手がノルウェー代表の活動に参加しないことを発表したが、全治については明言していなかった。
同メディアによると、復帰時期は11月中旬に予定されている次の代表ウィーク明けになる見通しだという。これにより、プレミアリーグ第8節フルハム戦、第9節クリスタル・パレス戦、第10節バーンリー戦、第11節サンダーランド戦、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節アトレティコ・マドリー戦、第4節スラビア・プラハ戦、カラバオカップ4回戦のブライトン戦を欠場することになった。
ウーデゴーアは今季ここまでプレミアリーグで6試合、欧州CLで1試合に出場。リーグ戦3試合連続で前半に交代を余儀なくされるなど、シーズン序盤から怪我に悩まされている。
