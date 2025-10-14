＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」５位に神戸物産 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」５位に神戸物産

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午後２時現在で、神戸物産<3038.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



９月２２日に発表した８月度の個別業績で、売上高の伸びが前年同月比３．８％増にとどまったことをきっかけに業績への警戒感が生じたことに加えて、足もとの円安進行を嫌気する形で株価は下落局面にあったが、時価水準は売られ過ぎ感が強いとの見方が徐々に強まっていることが買い予想数の上昇につながっているようだ。



８月売上高の伸び率の鈍化は前年にコメ高騰の影響を受けた反動の側面が大きく、いわば想定内。消費者の節約志向の高まりが「業務スーパー」への来店に結び付いていることもプラスに働くと予想されている。



