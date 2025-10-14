ＪＩＮＳＨＤは大幅安、今期増収増益見通しも

ジンズホールディングス<3046.T>は大幅安。前週末１０日取引終了後に２５年８月期連結決算を発表し、売上高は９７２億１５００万円（前の期比１７．１％増）、営業利益は１２０億９３００万円（同５４．３％増）だった。インバウンド需要の取り込みや季節性商品が牽引する形で国内事業が好調だった。



続く２６年８月期の売上高は１１１６億５０００万円（前期比１４．８％増）、営業利益は１３０億円（同７．５％増）の予想。引き続き新規出店を進めるとともに、人件費などのコスト増に対応した経営効率施策に取り組む。配当予想は１１５円（前期１０９円）とした。業績拡大が続く見通しにあるものの、前期までの２ケタ営業増益との比較でやや成長が鈍化したとの見方から目先利益確定売りを誘う格好となったようだ。



出所：MINKABU PRESS