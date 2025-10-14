BE:FIRST¡ØN¥³¥ó¡Ù°áÁõ¥ë¥Ã¥¯Á´°÷Ê¬°ìµó¸ø³«¡ª¡ÖJUNONÈ±¿§¤¹¤Æ¤¡×¡ÖMANATOÌÌÇò¤¹¤®£÷¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×
¢£¤Û¤«¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¥á¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ëÃæMANATO¤Ï¡Ä¡ª¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMANATO¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß½¸¤Þ¤ëBE:FIRST¡ØN¥³¥ó¡Ù°áÁõ¥ë¥Ã¥¯¡¿¡Ö¶õ¡×MV①～②
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ NHK E¥Æ¥ì¡ØN¥³¥ó2025Á´¹ñ¥³¥ó¥¯ー¥ë Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
10·î13Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢BE:FIRST¤ÏSKY-HI¤¬À©ºî¤·¤¿¡ØN¥³¥ó2025Á´¹ñ¥³¥ó¥¯ー¥ë Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô¡Ù²ÝÂê¶Ê¤Î¡Ö¶õ¡×¤ò¡¢N¥³¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¤½¤Î»þ¤Î°áÁõ»Ñ¤¬1¿Í¤º¤Ä»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ü¥¦¥¿¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì²Ú¤ä¤«¤Ê½©Åß¥ë¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¬ÃÊ¤Ë¹ø¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥Ûー¥ë¤ÇÎ©¤Á»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¥¥á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢MANATO¤Ï¥í¥Ã¥«ー¤ÎÈâ¤ò³«¤±¡¢¥í¥Ã¥«ー¤ÈÆ±²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖMANATOÌÌÇò¤¹¤®¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬MANATO¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡ÖJUNONÈ±¿§¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê´é¾®¤µ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£