Re:nameが、10月22日に配信シングル「愛はきっとLonely」をリリースすることを発表した。

同曲は、9月23日に出演した＜TOKYO CALLING＞で初披露した疾走感抜群のロックチューンだという。入場規制を記録した＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞など出演したサーキットやフェスでも立て続けに披露しており、コールアンドレスポンスが巻き起こるほど人気急上昇中の楽曲になっているとのこと。高木一成が作曲、ヤマケンが作詞を担当している。

そして「愛はきっとLonely」のラジオ初オンエアが決定した。10月15日放送のFM802『UPBEAT!』内で初オンエアされるので、ぜひチェックしてほしい。

▲「愛はきっとLonely」ジャケット写真

Re:nameは先日、2026年の結成10年に向け“SIXTEEN + TEN”プロジェクトを発表。結成10年を迎える2026年に開催する＜TWO MAN SERIES＞と＜ONE MAN SERIES＞のツアースケジュールを解禁。会場や詳細は追ってアナウンスされる。結成10周年記念日となる2026年3月25日にも何かありそうとのことで、こちらも続報を楽しみにお待ちいただきたい。

11月には＜anica×Bye-Bye-Handの方程式×Re:name pre.「REUNION / REBLEND」＞を東阪で開催、12月にはthe paddles、Bye-Bye-Handの方程式、CAT ATE HOTDOGSとともに＜電波無限大ツアー＞を東阪で開催する。

◾️FM802『UPBEAT!』番組概要 放送日時：毎週月曜日〜木曜日11:00-14:00 ※初オンエアは10月15日(水)

DJ：加藤真樹子

番組HP：https://funky802.com/upbeat/

番組X(旧:Twitter)：@FM802UPBEAT

番組ハッシュタグ：#アップビート

◾️配信シングル「愛はきっとLonely」 2025年10月22日（水）リリース

URL：https://lnk.to/rename_aiwakittolonely

◾️＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞ ◆TWO MAN SERIES

2026年1月24日（土）大阪

2026年2月13日（金）東京 ◆ONE MAN SERIES

2026年5月23日（土）大阪

2026年5月30日（土）東京

2026年6月14日（日）名古屋

※詳細は追って発表

◾️その他ライブ情報 2025年10月31日（金）〜11月2日（日）SPACE BRICK HONGDAE（韓国・ソウル弘大）

＜Japan Sound Bridge with early Reflection＞

出演：

【日本】TRACK15 / Re:name

【韓国】o.o.o / MGFF / igloobay

https://earlyreflection.com/news/6850/ 2025年11月7日（金）Music Club JANUS（大阪）

＜anica×Bye-Bye-Handの方程式×Re:name pre.「REUNION / REBLEND」＞

OPEN 18:30 / START 19:00

出演： anica / Bye-Bye-Handの方程式 / Re:name 2025年11月15日（土）Spotify O-Crest（東京）

＜anica×Bye-Bye-Handの方程式×Re:name pre.「REUNION / REBLEND」＞

OPEN 18:30 / START 19:00

出演： anica / Bye-Bye-Handの方程式 / Re:name 2025年12月3日（水）福島LIVE SQUARE 2nd LINE（大阪）

＜電波無限大ツアー＞

OPEN 17:30 / START 18:00

出演：the paddles / Bye-Bye-Handの方程式 / CAT ATE HOTDOGS / Re:name / 電波無限大 2025年12月11日（木）渋谷Spotify O-Crest（東京）

＜電波無限大ツアー＞

OPEN 17:30 / START 18:00

出演：the paddles / Bye-Bye-Handの方程式 / CAT ATE HOTDOGS / Re:name / 電波無限大 ライブ情報詳細：https://renamejpn.com/live/