サッカーワールドカップ欧州予選は13日、グループA、B、D、Jの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。

A組では、ドイツが北アイルランドを破り、3連勝で首位をキープ。2位のスロバキアも2−0でルクセンブルクを下し、ドイツと並ぶ勝ち点9となっています。両者の対決は最終節に組まれており、し烈なワールドカップの切符争いが行われそうです。

B組では、スイスがスロベニアとスコアレスドローで連勝が3でストップ。それでも4戦負けなしで勝ち点10で首位をキープしています。コソボはスウェーデンに1−0の勝利でスイスを3差で追いかけます。スウェーデンは4試合勝利なく組最下位となっています。

D組では、首位のフランスがアイスランドと2−2のドロー。連勝が3でとまりましたが、勝ち点10まで積み上げました。2位のウクライナはアゼルバイジャンに勝利し、勝ち点7でフランスを追いかけます。

J組では、ベルギーがウェールズに4−2で勝利し、首位に浮上。1試合多い北マケドニアはカザフスタンと1−1の引き分けで、2位に転落となりました。

【13日の欧州予選結果】※左側がホーム

＜A組＞

北アイルランド 0−1 ドイツ

スロバキア 2−0 ルクセンブルク

＜B組＞

スウェーデン 0−1 コソボ

スロベニア 0−0 スイス

＜D組＞

アイスランド 2−2 フランス

ウクライナ 2−1 アゼルバイジャン

＜J組＞北マケドニア 1−1 カザフスタンウェールズ 2−4 ベルギー