「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）

７回戦制の第１戦が行われ、ドジャースが逃げ切って先勝した。

１９８５年にリーグ優勝決定シリーズ（ＬＣＳ）が現在の７回戦（４戦先勝）に移行して以来、ナ・リーグの優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）の第１戦に勝利したチームがワールドシリーズに進出した確率は６９．２％（２７／３９）。この傾向は過去６年間のうち４回（２４年ドジャース、２２年フィリーズ、２１年ブレーブス、１９年ナショナルズ）、過去１２年では９回、１９９５年以降の３０年間では２３回起こっている。

また、第２戦に勝利したチームがワールドシリーズに進出した確率は１９８５年以降は５８．９％（２３／３９）。今季の地区シリーズは、第２戦の勝利が鍵となっており、ＬＣＳに進出した４チームすべてが第２戦に勝っている。

ＮＬＣＳで２勝０敗のリードを奪ったチームはこれまでに２６チームあり、そのうち２２チームがナ・リーグ優勝を果たしている。現在の７回戦制になって以降では、第３戦を迎える時点で２勝０敗でリードしたチームは１７あり、そのうち１４チームがワールドシリーズに進出。ドジャースが２連勝すれば突破の確率は８２．４％に上がる。

なお、ＮＬＣＳが１勝１敗で並んだケースはこれまでに２９回あり、直近では昨年のドジャース−メッツが該当。第１戦をドジャースが勝利したが第２戦は敗れ１勝１敗に。最後はドジャーズが４勝２敗でワールドシリーズに進んだ。