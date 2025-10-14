【2025年10月発売!】今週発売! ファミリーマートの注目新作スイーツ5選
10月も中盤。記録的な猛暑となった夏も過ぎ、秋めいた日も増えてきました。実りの秋とも称されるこの季節。この時期ならではの食材を使用したスイーツも続々登場しています。
本記事では、ファミリーマートで10月14日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ふわもち食感の大福生地が楽しめるチルド大福、コーティングチョコをかけたエクレア、かぼちゃクリームをトッピングしたプリンなど、気になる品が多数ラインナップしています。
2025年10月の新作5品まとめ(10月14日発売予定)
本記事ではファミリーマートで10月14日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。
ファミリーマート2025年10月のスイーツ新商品まとめ
10月14日発売の新商品は、しゃりっとしたシュガーを練り込んだ一口サイズのたまごぱん、抹茶ホイップと練乳を包み込んチルド大福、ファミマこだわりのチョコをかけたエクレア、かぼちゃクリームをトッピングしたプリン、おさつバターの濃厚な味わいと食感を楽しめるハーゲンダッツアイスクリームなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「しゃりっとしたシュガーのたまごぱん6個入」(185円)
「しゃりっとしたシュガーのたまごぱん6個入」(185円)
価格 : 185円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
一口サイズの、6個入りのたまごぱん。しゃりっとした食感のパールシュガーを練りこんでいます。
「ふわもち生大福（抹茶ホイップ&練乳）」(149円)
「ふわもち生大福（抹茶ホイップ&練乳）」(149円)
価格 : 149円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ふわもち食感の大福生地が楽しめるチルド大福。抹茶ホイップと練乳を包み込んでいます。
「チョコがおいしいカスタードエクレア」(198円)
「チョコがおいしいカスタードエクレア」(198円)
価格 : 198円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
チョコのおいしさが際立つカスタードエクレア。カスタードクリームと一緒に口どけするエクレア生地に、ファミリーマートこだわりのコーティングチョコをかけました。
「北海道かぼちゃのモンブランプリン」(298円)
「北海道かぼちゃのモンブランプリン」(298円)
価格 : 298円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
北海道かぼちゃを使用したモンブランプリン。ほろ苦い自家製カラメルとねっとり濃厚なかぼちゃプリンの上に、たっぷりのかぼちゃクリームをトッピングしました。
「ハーゲンダッツ おさつバター&クッキー」(399円)
「ハーゲンダッツ おさつバター&クッキー」(399円)
価格 : 399円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
おさつバターの濃厚な味わいと食感を楽しめるアイスクリーム。蜜いもソースを混ぜ込んだおさつバターアイスクリームを紫いもコーティングで包み、紫いもクッキーとバタークッキーをトッピングした彩り豊かで秋にぴったりの一品です。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。
まとめ
10月14日発売の新商品は、しゃりっと食感のパールシュガーを練りこんだ「しゃりっとしたシュガーのたまごぱん6個入」、抹茶ホイップと練乳を包み込んだ「ふわもち生大福（抹茶ホイップ&練乳）」、ファミマこだわりのコーティングチョコをかけた「チョコがおいしいカスタードエクレア」、たっぷりのかぼちゃクリームをトッピングした「北海道かぼちゃのモンブランプリン」、おさつバターの濃厚な味わいと食感を楽しめる「ハーゲンダッツ おさつバター&クッキー」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
※画像は公式ホームページより引用
本記事では、ファミリーマートで10月14日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ふわもち食感の大福生地が楽しめるチルド大福、コーティングチョコをかけたエクレア、かぼちゃクリームをトッピングしたプリンなど、気になる品が多数ラインナップしています。
本記事ではファミリーマートで10月14日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。
ファミリーマート2025年10月のスイーツ新商品まとめ
10月14日発売の新商品は、しゃりっとしたシュガーを練り込んだ一口サイズのたまごぱん、抹茶ホイップと練乳を包み込んチルド大福、ファミマこだわりのチョコをかけたエクレア、かぼちゃクリームをトッピングしたプリン、おさつバターの濃厚な味わいと食感を楽しめるハーゲンダッツアイスクリームなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「しゃりっとしたシュガーのたまごぱん6個入」(185円)
「しゃりっとしたシュガーのたまごぱん6個入」(185円)
価格 : 185円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
一口サイズの、6個入りのたまごぱん。しゃりっとした食感のパールシュガーを練りこんでいます。
「ふわもち生大福（抹茶ホイップ&練乳）」(149円)
「ふわもち生大福（抹茶ホイップ&練乳）」(149円)
価格 : 149円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ふわもち食感の大福生地が楽しめるチルド大福。抹茶ホイップと練乳を包み込んでいます。
「チョコがおいしいカスタードエクレア」(198円)
「チョコがおいしいカスタードエクレア」(198円)
価格 : 198円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
チョコのおいしさが際立つカスタードエクレア。カスタードクリームと一緒に口どけするエクレア生地に、ファミリーマートこだわりのコーティングチョコをかけました。
「北海道かぼちゃのモンブランプリン」(298円)
「北海道かぼちゃのモンブランプリン」(298円)
価格 : 298円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
北海道かぼちゃを使用したモンブランプリン。ほろ苦い自家製カラメルとねっとり濃厚なかぼちゃプリンの上に、たっぷりのかぼちゃクリームをトッピングしました。
「ハーゲンダッツ おさつバター&クッキー」(399円)
「ハーゲンダッツ おさつバター&クッキー」(399円)
価格 : 399円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
おさつバターの濃厚な味わいと食感を楽しめるアイスクリーム。蜜いもソースを混ぜ込んだおさつバターアイスクリームを紫いもコーティングで包み、紫いもクッキーとバタークッキーをトッピングした彩り豊かで秋にぴったりの一品です。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。
まとめ
10月14日発売の新商品は、しゃりっと食感のパールシュガーを練りこんだ「しゃりっとしたシュガーのたまごぱん6個入」、抹茶ホイップと練乳を包み込んだ「ふわもち生大福（抹茶ホイップ&練乳）」、ファミマこだわりのコーティングチョコをかけた「チョコがおいしいカスタードエクレア」、たっぷりのかぼちゃクリームをトッピングした「北海道かぼちゃのモンブランプリン」、おさつバターの濃厚な味わいと食感を楽しめる「ハーゲンダッツ おさつバター&クッキー」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
※画像は公式ホームページより引用