瀧山あかね（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/14】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが13日、自身のInstagramを更新。美しいビキニ姿を披露し、話題になっている。

【写真】瀧山あかねアナ「大人の色気」と話題の赤ビキニ姿

◆瀧山あかね、真っ赤なビキニ姿披露


瀧山は、タイの国旗とビールの絵文字とともに、真っ赤なビキニ姿を投稿。スラリと伸びた腕と美しいバストが際立つ姿を披露した。

◆瀧山あかねの水着姿が話題


この投稿にファンからは「神スタイル」「ドキドキしちゃう」「美しすぎる」「大人の色気」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】