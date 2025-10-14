ABEMA瀧山あかねアナ、真っ赤なビキニ姿公開「神スタイル」「ドキドキしちゃう」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが13日、自身のInstagramを更新。美しいビキニ姿を披露し、話題になっている。
【写真】瀧山あかねアナ「大人の色気」と話題の赤ビキニ姿
瀧山は、タイの国旗とビールの絵文字とともに、真っ赤なビキニ姿を投稿。スラリと伸びた腕と美しいバストが際立つ姿を披露した。
この投稿にファンからは「神スタイル」「ドキドキしちゃう」「美しすぎる」「大人の色気」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
