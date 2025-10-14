休井美郷、秋の「新妻飯」公開「栄養バランス抜群」「旦那さんが羨ましい」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が10月13日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を披露し、話題になっている。
◆休井美郷、秋の「新妻飯」公開
◆休井美郷の鍋料理が話題
