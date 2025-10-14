中東のドバイに誕生したプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」。今年１１月には約１か月のリーグ戦が開催されるが、ＴＢＳの人気スポーツドキュメンタリー番組「バース・デイ」（金曜・深夜）では、この新リーグの出場選手枠を確保。番組内でトライアウトを開催し、選手を派遣することになった。

その名も「ＰＬＡＮ Ｄ」。１１日午前１時２３分から放送された同番組では、第２ステージ・野手の完結編がオンエアされ、総勢２９７人から勝ち抜いた野手４５人によるトライアウトの激闘がついに決着。“諦めない男たち”の奮闘に共感の声が集まっている。

飛距離を競う種目「ＧＯＬＤＥＮスラッガー」によって、第３ステージに進出できる男たちは４５人から１０人に絞られた。そんな中、敗者復活の種目「エンドレスノック」が発表され、男たちの表情にも再び生気がみなぎった。最後に残った２人だけが、第３ステージへと進むことができるというものだ。

ノッカーは元ＷＢＣ日本代表の内川聖一氏と、「ドリームサポーター」の元日本ハム・杉谷拳士氏。杉谷氏の「ドバイ行くぞ！」とのかけ声に意気揚々の男たち。１時間以上を超える激闘の末、グラウンドは荒れ、打球はイレギュラーバウンドを起こしていく。そんな悪条件の中で、勝ち残る男はいったい誰なのか。

さらにはトライアウト後、内川氏と杉谷氏は熱く話し合う。二人に委ねられた、ラスト１枠＝復活枠の１人を選考することになったのだ。彼らが選んだ「心打たれた選手」とは？

この模様はＴＶｅｒとＴＢＳスポーツ公式ＹｏｕＴｕｂｅで無料配信中。また「運命の最終合宿ステージ」の様子は２５日午前１時２３分から「バース・デイ」にて放送予定。技術面だけでなく、参加者＝ドリーマーの背景に迫り、熱き思いの奥にあるものを描いていくのも「バース・デイ」の魅力だ。激しい生き残りの裏側にある、汗と涙のドラマをじっくりと味わっていきたい。