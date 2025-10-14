中東のドバイに誕生したプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」。今年１１月には約１か月のリーグ戦が開催されるが、ＴＢＳの人気スポーツドキュメンタリー番組「バース・デイ」（金曜・深夜）では、この新リーグの出場選手枠を確保。番組内でトライアウトを開催し、選手を派遣することになった。

その名も「ＰＬＡＮ Ｄ」。１１日午前１時２３分から放送された同番組では、第２ステージ・野手の完結編がオンエアされ、総勢２９７人から勝ち抜いた野手４５人によるトライアウトの激闘がついに決着。“諦めない男たち”の奮闘に共感の声が集まっている。

４５人が競うのは飛距離を争う種目「ＧＯＬＤＥＮスラッガー」。社会人の企業チーム・ロキテクノ富山で都市対抗にも出場した経験を持つ左のスラッガー・金原瑶は「ドバイまで飛ばします！」と気合をにじませた。

原動力となるのは昨年結婚した妻への感謝の思い。「妻のためにも、何とか恩返ししたい」と熱き心を携え、バットを振る男に幸運は訪れるのか。

元巨人で現在は野球指導者を務める、村上海斗の奮闘も見逃せない。北海道・北照では３度の甲子園出場。奈良学園大に進み、３年時の大学選手権では準決勝の中京学院大戦で４打数３安打２打点と活躍したバットマンだ。

２０１８年のドラフト７位で巨人に入団し、１８９センチ、９５キロの恵まれた体格と天然な性格から“糸井２世”と呼ばれ、将来を期待された。２８歳で現役引退しながらも、消えなかった野球への情熱。「元プロとかそういうプライドを捨てて、結果を残したい」と語る村上は、サバイバルを勝ち抜くことができるか。

この模様はＴＶｅｒとＴＢＳスポーツ公式ＹｏｕＴｕｂｅで無料配信中。また「運命の最終合宿ステージ」の様子は２５日午前１時２３分から「バース・デイ」にて放送予定。夢をつかむのは果たして誰か。「ドリーマー」たちの人間ドラマを堪能したい。