リーグ優勝決定シリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦を行った。4回の攻撃で不運のプレーが発生。大飛球をブルワーズ中堅手がはじき、ノーバウンドでキャッチしたかに見えたが、キャッチ前に直前でフェンスに当たったためフォースプレーとなり、三走、二走が相次いでアウトに。米メディアは敵中堅手フリリックのリアクションに脚光を当てている。

4回1死満塁のマンシーの打席。中堅へ特大の飛球を放ち、フェンス際で中堅手フリリックがジャンプ。キャッチを試み、グラブからこぼれたボールをそのままキャッチしたかに見えた。しかし、直前でフェンスにボールが当たっていた。

タッチアップに備えて一度三塁ベースに戻ったテオスカー・ヘルナンデスが急ぎ本塁へ向かうが、見事な中継プレーで本塁に送球されてフォースアウトに。さらに二塁走者スミスはフリリックがキャッチしたと判断して進塁しておらず、捕手がボールを持ったまま三塁を踏んで、まさかのゲッツーとなった。

米国のポッドキャスト番組「ジョムボーイ・メディア」公式Xはフリリックの反応に注目。読唇術で読み取った発言を引用し「what the fuck just happened？（マジで何が起きたんだ？）」と文面につづると、米ファンからは「この男のリアクションが大好きだ」「プレーの張本人が全く理解していない！」「私も全く同じことを叫んだわ！！」「全員同じリアクションだよ」「素晴らしい」との反応が寄せられていた。

試合はドジャースが2-1で先勝した。



（THE ANSWER編集部）