韓国バンドNo Brainのボーカル、イ・ソンウ（50）が10月12日、結婚式を挙げた。

13日、イ・ソンウは自身のインスタグラムに新婦と撮った写真を掲載し、「来てくださった皆さん、本当にありがとうございました」と感想を伝えた。

続けて「至らない点があっても新郎である私が未熟だからです。どうか広い心で理解してください」とし、「お祝いしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。幸せに暮らします」と付け加えた。

イ・ソンウは、歌手イム・ヨンウンの英語教師として知られる一般人の女性と結婚した。この日イ・ソンウが掲載した写真でも、一般人である新婦の顔は犬の顔写真で隠されていた。

イム・ヨンウンは8月に放送されたKBS2『不朽の名曲』で「兄貴（イ・ソンウ）のとても親しい婚約者が僕の英語の先生です」と明かし、「天使のようで、美しく、性格もすばらしい方です」と語ったことがある。

イ・ソンウの結婚式では、JANNABIとNo Brainが祝歌を担当し、イ・ソンウ自身もレザージャケットを着て自ら歌を披露したという。