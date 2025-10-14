ライダー俳優の佐藤流司、病気告白と謝罪の投稿に反響「うつ病とパニック障害を抱えています」
俳優の佐藤流司が自身のXを更新。佐藤は「皆様にご心配とご迷惑をお掛けしております。大変申し訳御座いません。」と謝罪の言葉を述べた。佐藤は現在、SHIBUYA TSUTAYAに設置されているミュージカル「刀剣乱舞」のパネルの共演者のサインの上に自身のサインを重ねたことで波紋を呼んでいたが、その件についての謝罪と自身の状況について報告した。
佐藤は、「本日の朝、忙しいにも関わらず彼は快く引き受けてくれ、二人で書き直して参りました。皆様にご心配をおかけしないよう、写真も撮ってくれました。」と続け、物議を醸していたサインを書き直したことを報告した。
また佐藤は自らの病気についても触れ、「私は去年の暮れに、うつ病とパニック障害を患いました。現在治療中では御座いますがなかなか難しく、以前の自分の人格は二度と戻って来ないのだと、日々感じます。」と告白。佐藤は、外にいる時は自分を隠すように振る舞っていたが、その結果、今回のような行動をしてしまったと反省を述べた。
「皆様の言葉を重く受け止め、今後は言動に細心の注意を払い、皆様を不快に思わせぬよう努めて生きて参ります。」と締めくくり、重ねてお詫びを申し上げた。
この投稿にファンからは「寛容するまでどうか無理せず、頑張らないでね」「人に言いづらい、ご病気の事をこのポストで知り驚きました」「正直に気持ちを話してくれてありがとう」といった声が寄せられた。
皆様にご心配とご迷惑をお掛けしております。大変申し訳御座いません。— 佐藤 流司 (@ryuji7117) October 11, 2025
本日の朝、忙しいにも関わらず彼は快く引き受けてくれ、二人で書き直して参りました。
皆様にご心配をおかけしないよう、写真も撮ってくれました。
彼のサインを見に行って頂けたら光栄です。… pic.twitter.com/DyivF1tdzk