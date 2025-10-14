ブロガーのあやかずさんの漫画がインスタグラムで3600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

公園の鉄棒で逆上がりの練習をする少女を見守るサラリーマンの男性。体力の限界にきた少女は、最後の挑戦をして…という内容で、読者からは「一緒に喜んでくれるなんてすてき！」「2時間も仕事をサボって大丈夫なんか（笑）」などの声が上がっています。

少女の友達からは“冷ややかな視線”が…

あやかずさんは、インスタグラムやブログ「あやかずランド」などで作品を発表しています。あやかずさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

あやかずさん「このエピソードは私が会社員時代に同僚の男性から聞いた体験談です。外回りでなかなか契約が取れず、公園でサボっていたら、小学校低学年くらいの女の子が逆上がりを一生懸命練習していたそうで。その姿に勇気をもらって営業を頑張ったら、契約が取れたとのこと。多少のフェイクを交えながら描きました」

Q.もしあやかずさんが現場にいたら、一生懸命逆上がりを頑張る少女を見て、どのようにしたでしょうか。

あやかずさん「ひと昔前なら『頑張れ〜！』と、彼女に聞こえるように声を出していたかと思いますが、今は時代的に厳しいので、心の中で気付かれないようにそっと応援すると思います。当時、女の子は逆上がりに夢中で、同僚の男性には気付いていなかったとのこと。でも、女の子と一緒にいた友達は『何、この人…』という目で同僚のことを見ていたそうです」

Q.あやかずさんも、誰かの頑張りに触発されて「頑張ろう」と思った経験はありますか。

あやかずさん「スポーツ観戦で大逆転して勝利する姿を見たときは、『自分も頑張ろう』という気持ちになりますね。例えば、2025年8月に行われた女子バレーの日本対ウクライナ戦。2セット先取されてからの大逆転劇は鳥肌ものでした」

Q.ちなみに、「2時間以上仕事をサボるサラリーマン」についてはどのように感じますか。

あやかずさん「率直に『サボりすぎ！』『仕事しろ！』と思います（笑）」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

あやかずさん「『2時間もサボっていたんか！』『1歩間違えば変態かストーカーや！』など、2時間も見知らぬ大人が子どもを見ていたことに対するツッコミや指摘が多かったです」