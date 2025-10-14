ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は冬まで長く活躍してくれる「ムーミン」デザインの「いっしょにおでかけボアベスト」を紹介します！

ベルメゾン「ムーミン」いっしょにおでかけボアベスト

価格：6,990円(税込)

サイズ：S・M・L・LL

S バスト 96cm、肩幅 38cm、着丈 59cm

M バスト 102cm、肩幅 40cm、着丈 61cm

L バスト 108cm、肩幅 42cm、着丈 63cm

LL バスト 114cm、肩幅 44cm、着丈 63cm

その仕様：両脇ポケット、洗濯機洗い可（洗濯ネットを使用）

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「ムーミン」たちといっしょにお出かけ気分を楽しめる、ボアベストが登場。

表はもこもこボア、裏地はフリースで、あったかく使える1着です☆

背中の刺繍が視線を集め、フロントのバスケットボタンがおしゃれなアクセント。

フリースの裏地には、背裏のところに「ムーミン」のネームが入っています。

左胸には、お花のモチーフ刺繍。

右後ろには「ムーミン」と「スノークのおじょうさん」が、立体感のある刺繍で表現されています！

アームホールは広めになっており、中にニットなど厚手のトップスも着ることができるベスト。

冬まで長く活躍してくれ、寒い季節のおでかけに使えます☆

背中の刺繍が可愛い、もこもこ素材とフリースのあったかボアベスト。

「ムーミン」いっしょにおでかけボアベストは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 背中の刺繍がかわいい！ベルメゾン「ムーミン」いっしょにおでかけボアベスト appeared first on Dtimes.