マシュマロフィールのルームウェアやボア素材のバッグ！GU(ジーユー)「ポケピース」コレクション
旬のトレンドからベーシックアイテムまで「いま欲しい」スタイルを、驚きの価格で提供する「GU(ジーユー)」から「ポケピース」コレクションが登場！
おでかけからリラックスタイムまで、ポケモンたちのかわいいウェアとグッズでハッピーに過ごせます☆
GU(ジーユー)「ポケピース」コレクション
価格帯 ：790円〜2,990円
販売期間：2025年11月28日（金）より販売開始
商品数 ：全8型
販売店舗：全国のジーユー店舗およびオンラインストア
｢YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。｣がブランドメッセージの「ジーユー」
今回は、ポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスで、ポケモンたちの“ピース”な暮らしをのぞける「ポケピース」とのコレクションが登場します。
お出かけからリラックスタイムまで、ほっこりした日常を切り取ったラインナップになっています☆
WOMEN
ウィメンズは、やわらかい肌ざわりが特徴のボアフリースオーバーサイズジャケットや、スウェットとボア素材の切り替えデザインがポイントのスウェットプルオーバーが登場します。
また、ジーユーの冬の人気商品マシュマロフィールラウンジワンピースは、ピカチュウとワッカネズミをデザイン。
ラウンジワンピースのほか、ルームソックスも展開されます。
冬らしいボア素材のバッグは、カラビナで取り外し可能なパスケース付きで、単体でもセットでも楽しめます。
KIDS
キッズからはスウェットパーカのほか、大人とリンクコーデも楽しめる、ボア素材の切り替えがポイントのスウェットプルオーバーが登場。
寒い冬でもあたたかく過ごせるラウンジセットは、ピカチュウとワッカネズミをイメージしたカラーリングで展開されます！
ポケピースコレクションのアイテムを紹介！ LIVE STATION
配信日日時：2025年11月26日（水）19:00〜20:00
タイトル：【ポケピース】11/28(金)販売開始予定のコレクションアイテムを先行公開！
配信URL：https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/live-station/wgfkmqmwdff3bwsjpcex
ポケピースコレクションの全アイテムを、一足先に紹介する「LIVE STATION」
販売開始2日前に配信されるので、要チェックです☆
寒くなる季節も、ポケモンたちと温かく過ごせるウェア＆グッズ！
ジーユーの「ポケピース」コレクションは、2025年11月28日（金）より販売開始です。
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, Ⓡ, and character names are trademarks of Nintendo.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post マシュマロフィールのルームウェアやボア素材のバッグ！GU(ジーユー)「ポケピース」コレクション appeared first on Dtimes.