¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥í¥Þ¡¼¤µ¤ó»àµî¡¡Â©»Ò2¿Í¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç½ÓÂ¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥í¥Þ¡¼¤µ¤ó¤¬13Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£81ºÐ¡£2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Ì¾ÆóÎÝ¼ê¤À¤Ã¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¤ÏÄÌ»»2724°ÂÂÇ¤Ç2011Ç¯¤ËÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³½Ð¿È¡£1964Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢70Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ÄÌ»»1481»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä4Ê¬5ÎÒ¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢282ÂÇÅÀ¡¢227ÅðÎÝ¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë