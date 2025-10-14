モデルの押切もえが13日に自身のInstagramを更新。「EXPO 2025 大阪・関西万博」を訪れた際の写真を公開した。

押切は「大阪・関西万博、閉会してしまいましたね」と報告。「閉会式は中継で観ながら、会場での思い出を振り返っていました。史上初めて“いのち”をテーマに扱った今回の万博。見どころが多く、一度訪れたくらいでは足りないくらい本当に楽しかった」と、万博を訪れた際の思い出を振り返った。

続けて「世界各国の文化に触れ、展示や会場の美しさに驚き、スタッフのみなさんの優しさに癒され、親子、家族で生きることやこれからの未来についていろいろな意見交換をできたことが一生の宝になりました。感謝でいっぱいです」と述べ、会場をバックにした自身の写真や動画を披露した。

投稿に添えられた自身の写真については、「台風接近で写真のように一日中湿気でへたった髪も今となっては恋しいです」と心境をつづった。

この投稿にファンからは「かわいい。万博もついに終わりましたね」「もえさん素敵。もえさん美しい」「また思い出のお話聞かせてください」などのコメントが寄せられている。