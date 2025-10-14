お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が、13日夜放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。パパとしての“悩み”を打ち明けた。

この日の番組では、関西の子どもたち300人にアンケートし、調査した「カッコ良過ぎるパパの姿ランキング」と題し、子どもたちが、父親のどのような姿をカッコいいと思うかを調査した。

その中で、家具を1人で持ち上げたりする腕力や、体を鍛えて筋骨隆々たる姿など、「強いところ」を挙げる子も。

これに、身長156センチと小柄な岡村は「我々はパッと見、小柄ですから。強いというところからは、ちょっと離れてるのかなっていう感じはします…」と少々ガックリ。

同じく158センチと小柄な吉本新喜劇座長のすっちー（53）も、「ちゃんと階級分けはしてほしいですけどね。そんな、デッカいお父さんと比べられたら…」とボヤいた。

タレントなるみ（53）に「“高い高い”できへんねんもんな」と言われると、現在、子どもが3歳の岡村は「今はまだ、だませてますけどね。いつか（低いと）気付くわけやから…」と苦笑。

さらに「夢の国とか行って、パレードを見ようと思って、ここにこうして（子どもを肩車して）も、そないに見えへん。（子どもの目線の高さが）普通のおっさんと同じぐらいやから…」と笑いを誘っていた。