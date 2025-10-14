アニメ『SPY×FAMILY』Season 3（第3期）のエンディング主題歌・幾田りら「Actor」の配信が10月11日に開始された。「Actor」の配信に合わせて『SPY×FAMILY』作者・遠藤達哉がSNSでイラストを投稿している。

【画像】『SPY×FAMILY』幾田りら、髭ダン、星野源……アーニャ扮する「うたうやつでた」シリーズ

遠藤が投稿したのはいつもと装いの異なるアーニャが「Actor」の背信開始をお祝いするイラスト。アーニャの衣装は幾田のアーティスト写真をオマージュしたものであろう。遠藤のイラストに対して幾田はSNSで「！？！！なんと！！？！嬉しすぎます。こんな幸せなこと、、ありがとうございます🥹」とコメントを寄せた。

また「Actor」のCDは10月29日に発売予定。CDのジャケットにはアーニャはじめフォージャー家が描かれたアニメ制作チーム描き下ろしのイラストが採用されている。

「Actor」配信を記念する遠藤のイラストに描かれている文言「うたうやつでた」。このフレーズが添えられた遠藤のイラストは、アニメ『SPY×FAMILY』主題歌のリリースなどを記念するものとして恒例になりつつある。

アニメ「Season 1」のオープニング主題歌・Official髭男dism「ミックスナッツ」のMusic Video公開時に遠藤はイラストを投稿。楽し気なアーニャとともに「うたうやつでた」というフレーズ、Official髭男dismを舌足らずに発音する様子が描かれている。

エンディング主題歌・星野源「喜劇」の配信開始時のイラストでは「ミックスナッツ」とは異なり、アニメのエンディング映像のように眠りにつくアーニャの夜が描かれた。

アニメ「Season 1」2クール目のオープニング主題歌・BUMP OF CHICKEN「SOUVENIR」の配信開始時にもイラストは投稿された。楽曲のジャケット画像を彷彿とさせる背景とともに「ばんぽぶちきん」「すうべにゃ！」と描かれており、舌足らずなアーニャも垣間見えている。

2クール目のエンディング主題歌・yama「色彩」の配信開始時に投稿されたイラストでは、yamaのような仮面をつけたアーニャが描かれた。着用している白いパーカーも「色彩」のジャケット画像をオマージュしたものであろう。

アニメ「Season 2」のオープニング主題歌・Ado「クラクラ」の配信開始時には、これまた雰囲気の異なるアーニャのイラストが投稿。エンディング主題歌・Vaundy「トドメの一撃 feat. Cory Wong」配信開始時のイラストも含め、AdoやVaundyになりきるアーニャが描かれた。

アニメとともに『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』の主題歌・Official髭男dism「SOULSOUP」の配信開始時にはアーニャだけでなくフォージャー家が勢ぞろいし「うたうやつでた」をお祝い。アニメ「Season 1」のときと比べて、アーニャの“男dism”の発音の上達が伺える。

もう1つの主題歌・星野源「光の跡」を収録したシングル『光の跡／生命体』リリース時のイラストでは、本楽曲のMVでげんおにいさんが過ごしていた部屋を彷彿とさせる、ブラウン基調の部屋で過ごすアーニャが描かれた。

アニメ「Season 3」のオープニング主題歌・スピッツ「灯を護る」の配信開始時に描かれたのはボンドと一緒に瞼を閉じる、灯がともったアーニャ。このイラストのほか遠藤はスピッツの思いでをつづった投稿も発表した。

「Season 4」や「Season 5」と、今後もアニメシリーズがつづいていくことが予想される『SPY×FAMILY』。アニメ本編はもちろん、主題歌に合わせてさまざまな姿を披露するアーニャの「うたうやつでた」にも注目したい。

（文=加藤かづき）