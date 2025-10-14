『旅するSnow Man』深澤辰哉＆宮舘涼太が群馬を満喫！ 深澤がだるまに込めた「一番の願い事」とは？
9人組アイドルグループ・Snow Manのメンバーが出演する『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系・関東ローカル、以下『旅するSnow Man』）が話題を集めています。同番組は、Snow Manのメンバーが沖縄、九州、四国、本州の全国10カ所を巡り、北海道を目指して日本列島を縦断するトラベル・ドキュメンタリー。テレビ放送をはじめ、HuluやTVerでの配信、ディズニープラスで未公開シーンを追加した「完全版」の独占配信が行われています。
「One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」が旅のテーマで、メンバーの素の表情が見られることで人気です。
10月5日には、第7話となる「Travel 7：パスタと達磨とすき焼きと 〜群馬篇〜」を放送。深澤辰哉さんと宮舘涼太さんが、群馬県の商業の中心地・高崎を旅しました。
※以下、「Travel 7」のネタバレが含まれています。未視聴の方は注意してください
グルメを満喫した2人は、高崎だるま発祥の地・少林山達磨寺へ移動。オリジナルだるま作りに挑戦して、独特なデザインのだるまを作り出しました。だるまを制作中に「一番の願い事」を聞かれると、深澤さんは「旅するSnow Manで海外に旅をしにいく」と回答。さらに、だるまには「優」という文字を描き、「自分は、これからもこういう気持ちを忘れないでやりたい」と思いを込めたことを明かしました。少林山達磨寺ではさまざまな色のだるまを発見し、メンバーにお土産として持ち帰ることに。有意義なひと時を過ごし、大満足で次なる目的地へ出発しました。
そんな2人は、老舗の「割烹さわ」で鍋を囲んでディナーを楽しむことに。豪華な上州和牛のすき焼きを食べながら、改めて『旅するSnow Man』の海外進出をアピールして旅を締めくくりました。
次回の「Travel 8：学べる旅っておもしろい 〜岐阜・石川篇〜」は、10月19日に放送・配信。阿部亮平さんと佐久間大介さんが出演予定で、どんな旅になるのか今から楽しみです。
Travel 8：10月19日
Travel 9：10月26日
Travel 10：11月2日
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
パスタの街・高崎で超人気メニューを堪能！ オリジナルだるま作りにも挑戦群馬県に到着した2人は、日本で2番目に標高が高いとされる榛名湖から旅をスタート。一緒に手こぎボートに乗りながら、グルメも含めて群馬県を満喫したいと抱負を語ります。そんな中、早速ランチを食べるためにパスタの名店へ移動。全国有数の小麦の産地として知られる群馬県は、特に高崎が“パスタの街”として有名です。深澤さんと宮舘さんは人気のパスタ店に移動し、名物のメニューをそれぞれ注文。美しい見た目のパスタに感動しながら、大満足のランチを楽しみました。
『旅するSnow Man』の海外進出を願う深澤と宮舘2人が次に訪れたのは、共通の趣味である古着のお店。群馬の人気店ではさまざまな目を引くアイテムがあり、試着をしながら気に入った古着を購入することになりました。途中に挟み込まれたインタビューで、深澤さんは移動シーンで一緒にあくびをしたことを取り上げ、気遣いがないプライベート感が出たことがうれしかったと告白。今回の『旅するSnow Man』でも、メンバーの素の表情が存分に楽しめる構成となっています。
今後の放送、配信スケジュール
