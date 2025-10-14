すい臓がんを公表したお笑いコンビ「セバスチャン」の原田公志（39）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新した。

11日に松竹芸能の公式サイトで「セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と報告した」と報告。「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送『土曜はこれダネッ！』のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます。※10/18(土)はスケジュールの都合で阿部も欠席となります」とし、コンビとして出演を予定していたライブやイベントはすべて休演となった。

「皆さんからのリプやメッセージありがとうございます！」病気公表で寄せられた多くのメッセージに感謝。笑顔の写真とともに「気力がいるので全部パワーに変えて治療します！本当に本当にありがとうございます！」と記した。

セバスチャンは2009年に小学校からの幼なじみ、原田（ツッコミ）と阿部健一（ボケ）で結成されたお笑いコンビ。2011年に「クリンポスチア」から現コンビ名に改名した。身長185センチ・慶大理工学部卒の阿部と170センチ・中卒の原田の凸凹コンビとして人気。原田は「土曜はこれダネッ!」（長野放送）にレギュラー出演している。プライベートでは、阿部が2017年に、原田が2022年に一般女性と結婚している。