ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が13日（日本時間14日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に先発。8回1安打無失点と完璧な投球内容でチームの勝利に貢献した。

許した安打は3回、先頭・ダービンに浴びた中前打の1本のみ。無四球でポストシーズン自己最多となる10奪三振と圧巻の投球内容だった。

試合後、スネルは「ノーヒッターの時」とジャイアンツ時代の2024年8月2日のレッズ戦でノーヒットノーランを達成した時以来、ゾーンに入った投球だったと回想。「ポストシーズン全体を通して、かなり集中できている。内容は違っても、ここ3試合はすごく感触が良く、集中できていて、似たような出来だと思う。今日は8回まで行けたので、より深くまで投げられた」と胸を張った。

チェンジアップは直球28球を上回る38球を投じ「彼ら（ブルワーズ打線）が何を狙っているかを理解した上で投げていた。僕は相手の反応を見て投げ方を変える。今日は特定の球種にすごく積極的だったので、違う投げ方をした」とニヤリ。

この日は8回103球でお役御免となったが「（9回も）行けたと思います」と完投できる自信はあったといい「でも僕はデーブ（ロバーツ監督）を信頼しています。彼がチームにとって最善の判断をしてくれる」と指揮官の判断を信じ、リリーフに試合を託したと振り返った。

そして、FAで加入する際、ドジャースフロント陣に「フレディ（フリーマン）、ムーキー（ベッツ）、ショウヘイ（大谷）がラインアップにいるチームで投げたい」と熱く語った話を振り返り「彼らの能力を見て、その一員になりたいと思った」とスネル。「対戦していた頃から、ずっと心のどこかで“ドジャースで投げたい”と思っていました。今こうしてそのチームにいられるのは夢のよう。これ以上のことはありません。ワールドシリーズ優勝のためにベストを尽くす」と憧れていたチームのユニホームを身にまとい、最高の舞台で最高の仲間と世界一をつかみたいと力強く語った。