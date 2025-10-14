AKB48の元メンバーで俳優の前田敦子さんが自身のインスタグラムで、フィンランドの旅の模様を投稿しました。



【写真を見る】【 前田敦子 】フィンランドで「幸せドーパミン」 オーロラ＆トナカイに癒やし フォロワー共感「最高の思い出」





1枚目に前田さんが投稿したのは、森の闇の彼方に輝く緑色のオーロラ。ピンクのダウンコートとアウトドアブーツで完全防寒の前田さんは「曇りの中現れてくれたオーロラには感謝」と振り返っています。









さらに前田さんは、紺地に赤の花模様が編まれた厚手のセーターにマフラーを巻いて、穏やかな顔のトナカイたちに草を食べさせている写真も投稿。「幸せドーパミンが溢れたフィンランド」と伝えています。









生でオーロラを見たことで「生きてるうちにやりたい事が一つ叶ったよ」そしてハッシュタグには「#ありがとう」と追加。









フォロワーからは「あっちゃんとフィンランドに行けて最高の思い出だよ」「ファンと一緒に休暇を過ごしている姿を見られて嬉しい」「ついていかせてくれてありがとうね」など、随行したファンたちからの共感の声が寄せられ、「行きたかったなー」「投稿ありがとう」「次があったら絶対参加する」など期待の声も寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】