（左上から時計回りに）ダニエル・ペレツさん、ヨッシ・シャラビさん、ビピン・ジョシさん、ガイ・イルズさん/Hostages and Missing Families Forum

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区での停戦合意の一環として、死亡した人質４人の遺体をおさめたひつぎがイスラエル国内に到着した。警察が明らかにした。イスラエル軍（ＩＤＦ）とイスラエル保安庁（ＩＳＡ）が護送して、法医学研究所で正式な身元確認が行われる。

ＩＤＦとＩＳＡは共同声明で、身元確認が済み次第、遺族に直ちに通知すると明らかにした。

イスラム組織ハマスは、ダニエル・ペレツさん、ヨッシ・シャラビさん、ビピン・ジョシさん、ガイ・イルズさんの遺体を１３日に引き渡すと発表していた。

死亡した人質２８人のうち返還されたのは４人だけで、愛する人との再会と心の区切りを望んでいた家族らにとって悲痛な一日となった。

人質・行方不明家族フォーラムは声明で、すべての遺体が戻るとは期待していなかったものの、４人だけの引き渡しと知り、「衝撃と落胆を感じている」と述べた。

米国が主導した和平合意では、ハマスとその同盟勢力は停戦発表から７２時間以内に、生死を問わず残るすべての人質を解放することになっていた。

ＣＮＮが先週伝えたところによると、イスラエルは、ハマスがガザに残る全ての遺体を発見し引き渡すことは難しいとみていた。

ハマスが見つけられない人質の遺体はどうなるのか。

イスラエル首相府の報道官は１２日、ハマスが見つけられない可能性のある遺体の捜索について国際委員会が支援すると明らかにした。ただし、その捜索チームの構成など詳細は現時点で不明という。