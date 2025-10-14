ついに「紙の健康保険証」は使えなくなる!? 「マイナ保険証」の利用で高額医療費の一時的な自己負担がなくなるって本当？

紙の保険証はいつから使えなくなるのか？

マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたものを「マイナ保険証」といいます。現在は、従来の紙の健康保険証からマイナ保険証への移行期間であり、有効期限内の紙の保険証とマイナ保険証の両方が利用可能です。

しかし、2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行は停止され、発行済みのものも有効期限をもって順次利用できなくなります。

紙の保険証がいつ使えなくなるかについては、加入している保険組合によって異なります。

例えば国民健康保険の場合は、2025年7月31日以降、有効期限が順次満了を迎えます。住んでいる市区町村によって有効期限が異なるため、自分が持っている健康保険証の有効期限を確認しておきましょう。

後期高齢者医療制度対象者の場合も、保険証の有効期限は2025年7月31日のため、8月以降順次切り替えとなります。早ければ8月1日から従来の健康保険証が使えなくなるため注意しましょう。

また、全国健康保険協会（協会けんぽ）の保険証は2024年12月2日に廃止されましたが、退職などにより資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで使用可能です。12月2日からは使えなくなるため、保険証は自分で破棄しても問題ありませんが、個人情報に配慮して裁断するなどの方法で破棄しましょう。

全国健康保険協会以外では保険証の返却が必要になる場合もあるかもしれないため、事前の確認が必要です。



マイナ保険証へ切り替えるメリット

紙の保険証からマイナ保険証へ切り替えるメリットの1つが、手続き不要で高額医療の一時的な自己負担がなくなることです。

通常、上限額を超える医療費などを支払った場合は超えた金額の支給を受けられますが、窓口で一度全額を支払わなければならないケースもありました。戻ってくるとはいえ、高額な費用を一時的に支払う負担は大きなものでしょう。

マイナ保険証がなくても事前に手続きすることで負担を上限額に抑えられますが、マイナ保険証があれば、オンライン資格確認に対応した医療機関で「限度額情報の表示」に同意することで、手続きなしでも限度額を超える部分の支払いをせずに済みます。

そのほかにも、過去に処方された薬の情報や特定検診の結果などを医師や薬剤師と共有できるようになることや、マイナポータルを利用して確定申告時の医療費控除申請が簡単にできることなども、メリットと言えるでしょう。



マイナンバーカードを保険証として利用するには？

マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、マイナポータルやセブン銀行ATM、市区町村の窓口などで「保険証利用の登録」をおこないます。また、医療機関窓口のカードリーダーでも登録可能なので、受診したタイミングで登録するのもよいでしょう。

マイナ保険証で医療機関を受診したり薬局を利用したりする際には、受付付近にあるカードリーダーにマイナンバーカードを入れ、暗証番号もしくは顔認証で本人確認をおこないます同意事項（診療情報や限度額情報の共有など）を選択すると、過去の診療内容や薬の情報を医師や薬剤師がみられるようになります。



マイナ保険証なら高額医療費の一時的な自己負担がなくなるが、切り替えの時期は保険組合によって異なる

従来の紙の保険証からマイナ保険証への移行が必要となり、紙の保険証は有効期限を過ぎたものから使えなくなっています。有効期限は加入している保険組合によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

マイナ保険証へ切り替えることで、高額医療費の一時的な自己負担が手続きなしで不要になるなど、さまざまなメリットがあります。

マイナンバーカードを保険証として利用できるようにする方法を確認し、早めに登録しておくとよいでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー