宮世琉弥、新しく迎え入れたペット公開「飼い主そっくり」「名前の由来素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/10/14】俳優の宮世琉弥が12日、自身のInstagramを更新。新しくペットを迎え入れたことを報告した。
宮世は「A new member in my family」とつづり、オーストラリアン・シェパードを迎え入れたことを報告。さらにコメント欄では「Rudy（ルディ）君です！」と名前も発表し「パルとディオをくっつけました」と愛犬のパル、愛猫のディオから名付けたことを明かした。
この投稿に、ファンからは「飼い主そっくり」「名前の由来素敵」「目が綺麗」「可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
