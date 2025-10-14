ソフトバンク・周東佑京内野手が１４日、みずほペイペイドームで行われた全体練習に合流した。背中を痛め、９月２１日以降は欠場。リーグ優勝決定後は出場選手登録を抹消され、リハビリ組で過ごしてきたが、１５日から始まる「２０２５ パーソル クライマックス パ」の最終ステージの開幕前日にチームに帰ってきた。小久保監督は「登録はします」と明言。「１００％、全てのプレーができる状態ではないかもしれないけど、できる範囲で十分に戦力。３日前に伝えました」と明かした。

フリー打撃などを行った周東は「体は全然、いける状態にはある。ＣＳは厳しいと思っていたので。それが、頭からここにいられる。（回復が）思ったより早かった」と実感。プレーについては「守備は全然大丈夫。振る動作に痛みも引っかかり感もない。あとはどれだけ出力を上げられるか」と語った。この日のスイングは「７、８割くらい」の力だったが「昨日の段階で（１００％の力で）振っていた。確認はできているから、きょうは無理をせずに。無理に振って痛めたら、元も子もないので」と備えた。