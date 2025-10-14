「うめきた温泉 蓮 Ｗｅｌｌｂｅｉｎｇ Ｐａｒｋ」（大阪市）では１５日午後２時から、提携医療機関である医療法人医誠会の「医誠会国際総合病院」の医師を講師に招き、第６回健康セミナーを開催する。

６回目の開催となる今回は、講師に医誠会国際総合病院乳腺外科中内千暁医師を迎え、「未来の安心は“今”から 乳がんを早期発見するための検診と知識」と題した講演がある。１０月のピンクリボン月間に合わせ、乳がんを早期発見するため、乳がんの症状を正しく知り、日々のセルフチェックと検診を活用する大切さを伝える。

同セミナー後、同院の医療スタッフによる無料出張検査も行う。乳がんの早期発見についての意識を高めることに合わせ、採血による腫瘍マーカー検査を実施。女性は乳がんのマーカーとなるＣＡ１５―３と卵巣がんのマーカーとなるＣＡ１２５を、男性は前立腺がんのマーカーとなるＰＳＡの検査を受けられる。検査結果が気になる人は、同院の外来受診の予約を取ることもできる。

セミナーの前後は、天然温泉をはじめとした大浴場での入浴や、発酵食を中心とした症状別提案型メニューの食事などを楽しめる。健康知識を高めるセミナーと、同施設ならではのウェルビーイングな体験が可能だ。申し込み予約はｈｔｔｐｓ：／／ｆｏｒｍｓ．ｇｌｅ／ｅＭｐＴＢｓＫ４３ｍＡＭＬＪＳｈ６で。