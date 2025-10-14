「一番くじ CYBERPUNK: EDGERUNNERS」の全ラインナップが公開。デイビッドとルーシーのフィギュアなどが登場
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ CYBERPUNK: EDGERUNNERS」の全ラインナップを公開した。一番くじONLINEにて11月18日17時より順次発売を予定し、価格は1回850円。
本商品はアニメ「CYBERPUNK: EDGERUNNERS」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。A賞は主人公・デイビッド、B賞はヒロイン・ルーシーがフィギュアで登場。
グッズではビッグタオルやアクリルスタンド、クリアファイルセット、ラバーチャーム、ダイカットステッカーがラインナップする。
ラストワン賞では「ルーシー MASTERLISE ラストワンver.」が当たる。
「一番くじ CYBERPUNK: EDGERUNNERS」ラインナップ
A賞 デイビッド MASTERLISE
・全1種
・サイズ：約24cm
B賞 ルーシー MASTERLISE
・全1種
・サイズ：約23cm
C賞 ビッグタオル
・全2種（選べる）
・サイズ：約120cm
D賞 アクリルスタンド
・全7種（選べない）
・サイズ：約6cm
E賞 クリアファイルセット
・全6種（選べる）
・サイズ：A4、A5（2枚セット）
F賞 ラバーチャーム
・全7種（選べる）
・サイズ：約7cm
G賞 ダイカットステッカー
・全7種（選べる）
・サイズ：B5
ラストワン賞 ルーシー MASTERLISE ラストワンver.
・サイズ：約23cm
◤ ◥- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) October 14, 2025
⚡️全ラインナップ公開⚡️
一番くじ CYBERPUNK: EDGERUNNERS
https://t.co/I5S4PwgZ9B
◣ ◢
📅11月18日(火)より
一番くじONLINEにて販売開始予定📅
ラストワン賞は、… pic.twitter.com/y4d7JeBpDd
(C) 2025 CD PROJEKT S.A.All rights reserved.
CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo,Cyberpunk,Cyberpunk 2077,the Cyberpunk 2077
logo and Cyberpunk:Edgerunners are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A.in the US and/ore other countries.