『鬼宮』ユク・ソンジェ、日本ライブツアー開催決定 お見送り撮影会も実施
韓国のグループBTOBのユク・ソンジェが、スペシャルライブツアー『YOOK SUNG JAE 2025 SPECIAL LIVE TOUR 〜たったひとつの物語〜』を開催することが決定。11月21日に大阪・Zepp Namba、12月3日に愛知・COMTEC PORTBASE、12月4日に東京・豊洲PITで開催される。
【写真】ユク・ソンジェ×キム・ジヨンのファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』
BTOBのメンバーとしてデビューしたユク・ソンジェはドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『サンガプ屋台』『ゴールデンスプーン』など優れた演技力で愛されてきた。最新主演作『鬼宮（ききゅう）』では王を支える忠臣ユン・ガプと冷酷な悪神カンチョリの一人二役を見事に演じ分け好評を博した。
また今年はソロ歌手としてもミニアルバムを発売し自身の音楽の世界観を広げるなど、多方面での活躍を続けている。今年7月に東京と大阪で開催したファンコンサートでは、流暢な日本語と優れたパフォーマンスでファンたちを沸かせた。今回開催されるスペシャルライブツアーは日本オリジナル公演となるだけに、日本のファンに向けた特別なセットリストと演出が準備される予定だ。
さらに終演後には来場者全員を対象としたお見送り撮影会が実施され、よりファンに近づく時間が設けられる。
■公演概要
●大阪公演
11月21日（金） 午後5時30分開場／午後6時30分開演
大阪・Zepp Namba
●愛知公演
12月3日（水） 午後4時30分開場／午後5時30分開演
名古屋・COMTEC PORTBASE
●東京公演
12月4日（木） 午後5時30分開場／午後6時30分開演
東京・豊洲PIT
