お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつて「めちゃくちゃ面白くて」と衝撃を受けたお笑いコンビについて語った。

この日はツッコミ芸人特集としてお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一、「アンタッチャブル」柴田英嗣とそろって登場。井戸田はかつて名古屋の吉本興業に所属していたことがあり、大阪の吉本興業に所属していた小杉とは同期にあたるという。

ブラマヨは05年にM-1グランプリで優勝したが、当時の印象を問われると、最初は「ブラマヨは同期なんだけど、名古屋と大阪ってなかなか会わないんですよ。存在は知ってた。名前は聞いたことあるけどネタはしっかり見たことなくて」と振り返った。

それでも「2005年は俺らがエントリーしてないのかな。落ちたのかな、予選で。でブラマヨが出るって言って、決勝でネタ見た時に、めちゃくちゃ面白くて。こんなに面白いやつらが今までどこで何してたんだろうって」と衝撃を受けたとした。

柴田は「一応2000年ぐらいから、一応お笑いの情報は入ってくるのよ、関東にも」と言い、「ブラマヨという、本当に秘密兵器がいるみたいな」「西の秘密みたいになっちゃってた。でも凄かった、噂は」と証言した。

小杉は「今みたいにね、東京と大阪の垣根がない頃じゃなくて、SNSもないから」と続け胸を張った。MCの「ハライチ」澤部佑は「お互い褒め合った時に、誰も謙遜しないんですね」とツッコミを入れていた。