＜返信が遅い！＞学生時代の仲良しグループでの集まり。欠席だったはずの子に振り回され行きたくない
LINEの返信が来ないことにイライラしてしまった……という経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。なんということもない雑談ならば問題がなくても、大切な話をしている最中だと困ってしまうこともあるかもしれません。特に複数人の予定をすり合わせているときには、ヤキモキしてしまうこともありますよね。
『返信が遅くてこちらを振り回す友人にイライラします』
学生時代の仲よしグループのメンバーで集まることになった投稿者さんたち。友人Aが発案をしてくれて、結局友人B、そして投稿者さんの3人で集まることに。3人で日程を決めて、投稿者さんがお店の予約をしました。あとは当日を待つばかり……と楽しみにしていたら、集まる話が持ち上がったときにまったく反応しなかった友人CからLINEが届きました。曰く、「〇日なら行ける」とまったく別の日を指定してきたのです。投稿者さんは困惑、そして激怒。お店の予約をしたのは投稿者さんなのですから当然のことですね。しかし断るかと思いきや、発案をしたAが「Cの指定した日に変更する？」と言いだして投稿者さんはびっくり。集まりにも行きたくないとすら考え始めてしまいました。
『決まったことを後から悪びれもなく蒸し返したC。Cに対して何のお咎めもなく受け入れたAとB。そのお人好しっぷりと、予約したりと動いている投稿者さんの気持ちも考えずに「日程を変えよう」とか簡単に発言されたこと。それで熱が冷めちゃったのね。でも投稿者さんは行っておいでよ。「他にも来れない子はいるし、Cもまた今度でいいんじゃない」って言いなよ』
久しぶりに学生時代の友だちに会えるとなって、投稿者さんはとても楽しみにしていたのでしょう。しかし後からCが「違う日なら行ける」と言いだし、AとBもどちらかというとC寄りの意見……。投稿者さんからしてみれば「せっかくお店を予約したのに」という気持ちもあるでしょうし、「返事が遅かった人の意見をいちばんに通すの？」というモヤモヤもあるでしょう。投稿者さんの怒りはもっともだと考えられたようですね。
日程をズラす必要はないと思うよ
『Cを断ればいいじゃん！ 「もう予約したし、Cが指定した日は予定入れちゃったからまた今度ねー！」って』
『「返事が遅いからもう決めちゃったし、予約もしてあるよ。Cもその日でOKなら1人分増やしておくけどどうする？ お店に迷惑かけるので返事は早めでお願いします」で、いいと思うよ』
そもそも来るメンバーのなかですでに会う日程は決まっているのですから、Cが来られるからといって、いまさらわざわざ日程変更をする必要はないのでは？ との声もあがりました。「もう決めちゃったから」と断ることで、暗に「返事が遅い」とも伝えられるかもしれません。
同じような状況を経験した！
『まったく同じ状況があったよ。私は投稿者さんの立場で、最初に計画立ててくれた子がはっきり言ってくれた。「Cが何日も未読だったから、もう日にちは決まったんだよね。ごめん、また今度誘うね」って。スカッとしたよ。ありがたかったよ。後からのらりくらり参加する人なんて待たなくていいと思う。LINEの返信なんか隙間時間にいつでもできるんだからさ。まったく返信してこない人を頭数には入れろって、さすがにモンスター思考すぎるでしょ』
ママたちのなかには「まったく同じシチュエーションを経験した」と話してくれた人もいました。こちらのママのケースでは、発案者がきっぱりと断ったようですね。音頭を取ってくれている人がはっきりと言ってくれれば、無理を言われた側の留飲も下がるでしょう。
行きたい気持ちがなくなったなら、無理はしないで
『投稿者さんのなかで不参加は決まってるのね？ じゃあもういいじゃん。「その日は無理だから3人でどうぞ、お店はキャンセルしておくね！」とだけ返事して終わらせればいいと思う。余計な気遣いはいらんでしょ。断る理由も言わなくていいと思うよ』
Cの発言、そしてその後の流れによって完全に冷めてしまった投稿者さん。もし「行きたくない」という気持ちが大きくなってしまったならば、「今回はやめておくから3人で集まって！」と声をかけるのもいいかもしれません。心から楽しめないのであれば、そしてドタキャンなどで迷惑をかけるわけでもないのであれば、今回は参加しないという選択もアリではないでしょうか。
グループで集まるのは楽しいもの。わくわく感が大きく膨れあがっているからこそ、ちょっとでもケチがついてしまったら一気にしぼんでしまうこともあるでしょう。いずれにしても、投稿者さんがストレスのない選択ができるといいですね。