¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÈÌøÄ®Ã£¤¬Á°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÇØÉôÄË¤«¤é1·³¤ËºÆ¹çÎ®¤·¤¿¼þÅìÍ¤µþ¤ò½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼þÅìÍ¤µþ¤¬¾¯¤·¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤«¤Ê¤ê²óÉü¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£100¡óÁ´¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤¬¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤â½½Ê¬ÀïÎÏ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»°ÆüÁ°¤ËÈà¤ÈÏÃ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£