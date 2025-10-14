¡Ö¤¢¤Î¥¤¥§¥¸¥óÍÍ¤¬Íú¤¤¤Æ¤ë¡Ä?!?¡×à·ãÊÑá¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¥Ò¥í¥¤¥óà·¤²¼á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸÷¤êµ±¤¯¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤ªÂ·¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥±¤Æ¤ë¡×
¡¡Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×(2019Ç¯)¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Þ¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿à·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¼Ì¿¿¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥é¥¤¥óÌÏÍÍ¤Î·¤²¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥óÍÍ¤¬¥Õ¥¡¥ß¥Þ·¤²¼Íú¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡©¡ª¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤ªÂ·¤¤¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤à¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¸÷¤êµ±¤¯¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸«¤¨¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¡©¥·¥ç¡¼¥È¤á¤Á¤ã¤¤ã¤ï¤è¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£