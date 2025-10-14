¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡×¤«¤é13Ç¯¡Ä30ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¤ÎÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÖÊª»×¤¦É½¾ð¡×
30ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¡ÖÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡30ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAutumn mood¡×¤ÈÃ»¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²ÈÆþ¥ì¥ª(30)¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡£
¡¡Çò¥·¥ã¥Ä¤«¤é¸ª¤ò½Ð¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤«¤é¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿É½¾ð¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È°ã¤¦¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÍÅ±ð¤Ë¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·Èþ¤·¤¤¤¹¤®¤ë¤·Èþ¿Í¤¹¤®¤ÆÂç¹¥¤¡×¡ÖÊª»×¤¦É½¾ð¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÆþ¤Ï2012Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯5·î¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡ÖShine¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Âè54²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£