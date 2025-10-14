¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬¡Ä¡ª¡×¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄ¤¤Ä»¡×Ì¼Ìò¤«¤é28Ç¯¡ÄÄ¹Ìî°Ü½»¤·¤¿à¸µÅ·ºÍ»ÒÌòá38ºÐ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð´éÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡¡¾Ð´éÉâ¤«¤Ù¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ»ÒÌò¤Ç¡¢ºòÇ¯Ä¹Ìî¸©¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿38ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHK¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¡×¤Î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÎëÌÚ°É¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHK¤Î¹â»³Å¯ºÈ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(52)¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¥í¥Ö¥ê¥¸¡¼¥À(40)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¹â»³¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥É¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ä¤µ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤»¤º¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î»ï¿¥Ìò¤Î»Ò¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä!¡×¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¡¢¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¡Á¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎëÌÚ°É¤Á¤ã¤ó¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡1997Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄ¤¤Ä»¡×(TBS)¤Ç²ÆÀî·ë°á(Ä®Â¼¤«¤Û¤ê)¤ÎÌ¼(Ä®Â¼»ï¿¥)¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄ¹Ìî¸©¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÚÃÏ¤ËÆëÀ÷¤ó¤Çº¬¤ò¤Ï¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ç¤é¤º¡¢10Ç¯¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤«¡¢¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹À¸³è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£(¿Å³ä¤ê¤ÈÁð´¢¤ê¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£